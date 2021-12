Green pass revocato ai positivi: come ottenere il nuovo certificato dopo la guarigione? La procedura (Di domenica 19 dicembre 2021) Il provvedimento, contenuto nell'ultimo Dpcm e in Gazzetta ufficiale dal 18 dicembre, prevede ... Sul sito Dcg.gov.it (con la tessera sanitaria o con l'identità digitale Spid o Cie ); scaricando le app ... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 19 dicembre 2021) Il provvedimento, contenuto nell'ultimo Dpcm e in Gazzetta ufficiale dal 18 dicembre, prevede ... Sul sito Dcg.gov.it (con la tessera sanitaria o con l'identità digitale Spid o Cie ); scaricando le app ...

Advertising

borghi_claudio : Quando è stato messo il green pass addirittura PER LAVORARE i contagi erano DUEMILA. Se fossero andati a DUECENTO s… - CottarelliCPI : Visto che tanti ancora non capiscono, ripeto (repetita iuvant): il green pass è giusto perché chi non è vaccinato h… - GassmanGassmann : La probabile estensione del green pass solo se vaccinati ad altre categorie lavorative, spero includa anche i set c… - massimogrossi2 : @nausica_77 Se tu dici il vero hai diritto al super Green pass. Cosi dice il DPCM mi sembra 27 luglio 2020.… - Bettabetta59 : RT @orizzontescuola: Green pass, Sasso ai sindaci: “Proposta agghiacciante, lasciate in pace i bimbi” -