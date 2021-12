Green Pass da rivedere, la durata va legata al booster. La proposta di Rasi: senza richiamo, stop dopo 5 mesi dalla seconda dose (Di domenica 19 dicembre 2021) Di pari Passo con il procedere della pandemia e l’espansione del virus vanno anche altri temi caldi. Si tratta della questione relativa alla durata del Green Pass e dell’altra, non meno, cruciale delle vaccinazioni. STRETTA IN VISTA “dopo cinque mesi il Green Pass perde ogni giorno un po’ di validità rispetto alla circolazione del virus. Se fossimo in una situazione di bassa circolazione non sarebbe un problema, ma in un momento di alta circolazione come questo bisogna anche pensare di ridurre la durata del Pass”. Così a Sky TG24, Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e consulente del commissario straordinario all’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 dicembre 2021) Di pario con il procedere della pandemia e l’espansione del virus vanno anche altri temi caldi. Si tratta della questione relativa alladele dell’altra, non meno, cruciale delle vaccinazioni. STRETTA IN VISTA “cinqueilperde ogni giorno un po’ di validità rispetto alla circolazione del virus. Se fossimo in una situazione di bassa circolazione non sarebbe un problema, ma in un momento di alta circolazione come questo bisogna anche pensare di ridurre ladel”. Così a Sky TG24, Guido, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e consulente del commissario straordinario all’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo ...

