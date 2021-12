Graziano Rossi ricoverato: problemi neurologici (Di domenica 19 dicembre 2021) È di qualche ora fa la notizia del ricovero di Graziano Rossi, padre di Valentino, presso l’ospedale Santa Croce di Fano per problemi di natura neurologica. Lo riporta Il Resto del Carlino, che parla di condizioni non preoccupanti e di “codice verde”. Si tratta quindi di pazienti con problematiche che non interessano funzioni vitali, ma che vanno monitorate. C’è comunque necessità di cure e di controlli, con i pRossimi giorni che saranno importanti per definirne la situazione clinica. Dopo una prima visita a Pesaro, è stato disposto il trasferimento a Fano, nel cui polo ospedaliero è attualmente ricoverato. Francesco Ricapito Seguici su Metropolitan Magazine LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELL’AUTORE Credits: Valentino Rossi VR46 Facebook L'articolo proviene da Metropolitan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) È di qualche ora fa la notizia del ricovero di, padre di Valentino, presso l’ospedale Santa Croce di Fano perdi natura neurologica. Lo riporta Il Resto del Carlino, che parla di condizioni non preoccupanti e di “codice verde”. Si tratta quindi di pazienti con problematiche che non interessano funzioni vitali, ma che vanno monitorate. C’è comunque necessità di cure e di controlli, con i pmi giorni che saranno importanti per definirne la situazione clinica. Dopo una prima visita a Pesaro, è stato disposto il trasferimento a Fano, nel cui polo ospedaliero è attualmente. Francesco Ricapito Seguici su Metropolitan Magazine LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI DELL’AUTORE Credits: ValentinoVR46 Facebook L'articolo proviene da Metropolitan ...

