Graziano Rossi, padre di Valentino, è ricoverato in ospedale a Fano: “Necessario per problemi neurologici” (Di domenica 19 dicembre 2021) Graziano Rossi, padre del nove volte campione del mondo Valentino Rossi, è stato ricoverato sabato 18 dicembre nel reparto di Neurologia dell’ospedale Marche Nord di Fano, nella provincia di Pesaro e Urbino. Le sue condizioni, a quanto riferisce Il Resto del Carlino, non sarebbero gravi: i medici, dopo una prima visita, hanno deciso di tenerlo sotto osservazione e gli hanno attribuito il codice verde, che riguarda pazienti con un grado d’urgenza minore, ad esempio perché riportano delle lesioni o lamentano dei sintomi che non interessano le funzioni vitali, ma hanno comunque necessità di ricevere delle cure. Graziano Rossi è stato, ancora prima del figlio, un motociclista professionista ed esordì nel Motomondiale in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021)del nove volte campione del mondo, è statosabato 18 dicembre nel reparto di Neurologia dell’Marche Nord di, nella provincia di Pesaro e Urbino. Le sue condizioni, a quanto riferisce Il Resto del Carlino, non sarebbero gravi: i medici, dopo una prima visita, hanno deciso di tenerlo sotto osservazione e gli hanno attribuito il codice verde, che riguarda pazienti con un grado d’urgenza minore, ad esempio perché riportano delle lesioni o lamentano dei sintomi che non interessano le funzioni vitali, ma hanno comunque necessità di ricevere delle cure.è stato, ancora prima del figlio, un motociclista professionista ed esordì nel Motomondiale in ...

