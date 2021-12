Graziano Mesina, resa di un latitante: «Il carcere mi terrorizza». Nel letto nascosti 6 mila euro (Di domenica 19 dicembre 2021) Qualche coperta, una stufa, seimila euro sotto al letto: a quasi 80 anni, Graziano Mesina, la primula rossa del banditismo sardo, avrebbe continuato a correre, se avesse potuto, nel tentativo di... Leggi su ilmattino (Di domenica 19 dicembre 2021) Qualche coperta, una stufa, seisotto al: a quasi 80 anni,, la primula rossa del banditismo sardo, avrebbe continuato a correre, se avesse potuto, nel tentativo di...

Agenzia_Ansa : Arrestato dai carabinieri il super latitante Graziano Mesina. È stato rintracciato nell'abitazione di una coppia, a… - Agenzia_Ansa : I Carabinieri hanno rintracciato e arrestato nel corso della notte il latitante sardo Graziano Mesina, in fuga da l… - _Carabinieri_ : Successo investigativo dei #Carabinieri del #ROS che a Desulo (NU) hanno arrestato Graziano Mesina, ricercato dal 2… - Labatarde2 : Lasciatelo stare. Accanimento. Prima notte in carcere per Mesina, i suoi legali: “Graziano\u00A0non sta bene” - scetticasteddu_ : RT @Astrusa__: Facile trovare Graziano Mesina, provate a scovare Tommaso Giulini se ci riuscite! #CagliariUdinese -