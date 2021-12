Gran Bretagna, il ministro della Salute Javid: “Potrebbe essere troppo tardi per rispondere a Omicron”. La Danimarca va in semi-lockdown (Di domenica 19 dicembre 2021) Mentre l’Europa cerca di prepararsi all’aumento dei contagi dovuti alla nuova variante Covid, dalla Gran Bretagna continuano i segnali di allerta. “Potrebbe essere troppo tardi per rispondere a Omicron” poiché i casi di questa variante nel Regno Unito sono già molto diffusi. A sostenerlo, in un editoriale sul Sunday Telegraph, la versione domenicale del giornale conservatore, è il ministro della Salute britannico Sajid Javid. “Ci sono ancora molte cose che non sappiamo della variante”, scrive ancora sottolineando che “dobbiamo essere lucidi sulla sfida che Omicron presenta. La nostra strategia da quando è emersa è stata e rimane quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Mentre l’Europa cerca di prepararsi all’aumento dei contagi dovuti alla nuova variante Covid, dallacontinuano i segnali di allerta. “per” poiché i casi di questa variante nel Regno Unito sono già molto diffusi. A sostenerlo, in un editoriale sul Sunday Telegraph, la versione domenicale del giornale conservatore, è ilbritannico Sajid. “Ci sono ancora molte cose che non sappiamovariante”, scrive ancora sottolineando che “dobbiamolucidi sulla sfida chepresenta. La nostra strategia da quando è emersa è stata e rimane quella ...

