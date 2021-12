Gran Bretagna, 90 mila casi in 24 ore (10 mila di Omicron) Il piano: due settimane di lockdown dopo le festività (Di domenica 19 dicembre 2021) Altre 7 vittime della variante Omicron che nelle ultime 24 ore registra oltre 10mila casi. Boom di terze dosi: 930 mila in un giorno. Pronto il piano per due settimane di lockdown dopo Natale. Johnson contrario a nuovi annunci Leggi su corriere (Di domenica 19 dicembre 2021) Altre 7 vittime della varianteche nelle ultime 24 ore registra oltre 10. Boom di terze dosi: 930in un giorno. Pronto ilper due settimane diNatale. Johnson contrario a nuovi annunci

Advertising

amnestyitalia : Il 10 dicembre, l’Alta Corte di Londra ha ribaltato la sentenza di primo grado che negava l’estradizione di Julian… - borghi_claudio : @sicktrader66 In danimarca con il green pass anche di più. Vuoi un'interpolazione di quando supereremo la Gran Bretagna? - borghi_claudio : Pure in Gran Bretagna votato il pass per i grandi eventi. 360 a 120. Meglio di noi ma non di troppo. Non c'è nient… - attilioc39 : RT @boni_castellane: Ma in Gran Bretagna 100.000 casi e 100 morti non vuol dire influenza? Chiedo... - 75alina1 : RT @boni_castellane: Ma in Gran Bretagna 100.000 casi e 100 morti non vuol dire influenza? Chiedo... -