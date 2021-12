“Governo nazista”, scritte no vax e atti vandalici a un hub vaccinale di Bologna. Lepore: “Non accettiamo intimidazioni” (Di domenica 19 dicembre 2021) L’hub vaccinale ‘Cicogna’, a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, è stato imbrattato durante la notte con scritte di matrice no vax, riprodotte anche sull’asfalto. Lo ha fatto sapere l’Azienda Usl del capoluogo emiliano-romagnolo, che ha sporto denuncia alle forze dell’ordine “affinché si proceda, attraverso le indagini del caso, ad individuare gli artefici dell’accaduto”. “Governo nazista” e “il vaccino uccide” è stato trovato scritto. Il direttore generale dell’Ausl di Bologna, Paolo Bordon, stigmatizza quanto successo nella notte e spiega che le scritte arrivano “nel momento in cui stiamo facendo tantissime terze dosi e nel momento in cui è partita la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni: per questo – conclude Bordon – è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) L’hub‘Cicogna’, a San Lazzaro di Savena, in provincia di, è stato imbrattato durante la notte condi matrice no vax, riprodotte anche sull’asfalto. Lo ha fatto sapere l’Azienda Usl del capoluogo emiliano-romagnolo, che ha sporto denuncia alle forze dell’ordine “affinché si proceda, attraverso le indagini del caso, ad individuare gli artefici dell’accaduto”. “” e “il vaccino uccide” è stato trovato scritto. Il direttore generale dell’Ausl di, Paolo Bordon, stigmatizza quanto successo nella notte e spiega che learrivano “nel momento in cui stiamo facendo tantissime terze dosi e nel momento in cui è partita la campagnaper i bambini dai 5 agli 11 anni: per questo – conclude Bordon – è ...

