Gol annullato al Milan, tifosi rossoneri scatenati sui social (Di lunedì 20 dicembre 2021) Milan-Napoli si trascinerà con sé diverse polemiche. Il gol annullato a Kessié al 90? ha lasciato molti dubbi e la scelta dell'arbitro Massa ha fatto scatenare l'ira di parecchi tifosi rossoneri, che sui social hanno commentato con modi molti accesi questa decisione arbitrale. Fuorigioco Giroud Tra i tanti commenti che si possono leggere su Twitter, quasi tutti condannano la scelta di Massa. Ma se mi sdraio sul letto per dormire sono in fuorigioco attivo? Chiedo per capire che regole nuove esistono nel calcio! #Milannapoli @AIA it— Magic (@MagicBegood89) December 19, 2021 Campionato falsato.Gol regolarissimo annullato al Milan.VERGOGNA!!#MilanNapoli— Sandro (@Sandro76437774) December 19, 2021 Ma c'è anche chi comunque ...

