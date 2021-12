Gol annullato al Milan, furia rossonera: “Furto. Scandalo assoluto” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Milan-Napoli finisce tra le polemiche, i tifosi rossoneri contestano il gol annullato a Kessié per fuorigioco considerato attivo da Massa. Secondo i tifosi del Milan il fuorigioco di Giroud non può essere considerato punibile, perché il giocatore è già a terra quando arriva il pallone, che poi finisce sui piede di Kessié che calcia a rete e segna il pareggio. Massa richiamato al Var da Di Paolo dopo aver visto più volte l’azione decide di annullare la rete del pareggio del Milan. Nel momento in cui il pallone arriva nei pressi di Giroud il calciatore è già a terra, ma Juan Jesus calcia il pallone disturbato dal calciatore del Milan che è in fuorigioco. Dunque secondo l’arbitro Massa quella posizione ha creato un ostacolo al giocatore del Napoli e quindi ha ritenuto la posizione di Giroud in fuorigioco ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 dicembre 2021)-Napoli finisce tra le polemiche, i tifosi rossoneri contestano il gola Kessié per fuorigioco considerato attivo da Massa. Secondo i tifosi delil fuorigioco di Giroud non può essere considerato punibile, perché il giocatore è già a terra quando arriva il pallone, che poi finisce sui piede di Kessié che calcia a rete e segna il pareggio. Massa richiamato al Var da Di Paolo dopo aver visto più volte l’azione decide di annullare la rete del pareggio del. Nel momento in cui il pallone arriva nei pressi di Giroud il calciatore è già a terra, ma Juan Jesus calcia il pallone disturbato dal calciatore delche è in fuorigioco. Dunque secondo l’arbitro Massa quella posizione ha creato un ostacolo al giocatore del Napoli e quindi ha ritenuto la posizione di Giroud in fuorigioco ...

