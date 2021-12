Gol annullato al Milan allo scadere: il motivo della decisione (Di domenica 19 dicembre 2021) Milan-Napoli è stata una partita ricca di emozioni. Nel finale della gara, l’arbitro Massa, dopo la revisione al VAR, ha annullato il gol del pareggio de Milan, segnato da Franck Kessié. Gol Kessié annullato L’azione, piena di flipper nell’area del Napoli, è stata finalizzata con un tiro di destro del centrocampista rossonero che ha spiazzato Ospina. Ma Massa è stato richiamato dal VAR per controllare un fuorigioco difficile da vedere. Infatti, l’attaccante Olivier Giroud si trovava a terra in offside e, pur non toccando palla, così come successo ieri con Palomino in Atalanta-Roma, ha disturbato l’intervento di Juan Jesus. Gol annullato e vittoria per il Napoli. Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 dicembre 2021)-Napoli è stata una partita ricca di emozioni. Nel finalegara, l’arbitro Massa, dopo la revisione al VAR, hail gol del pareggio de, segnato da Franck Kessié. Gol KessiéL’azione, piena di flipper nell’area del Napoli, è stata finalizzata con un tiro di destro del centrocampista rossonero che ha spiazzato Ospina. Ma Massa è stato richiamato dal VAR per controllare un fuorigioco difficile da vedere. Infatti, l’attaccante Olivier Giroud si trovava a terra in offside e, pur non toccando palla, così come successo ieri con Palomino in Atalanta-Roma, ha disturbato l’intervento di Juan Jesus. Gole vittoria per il Napoli.

Advertising

sscnapoli : ?? VAR - Gol annullato per fuorigioco! #MilanNapoli 0-1 - OfficialASRoma : ?? Grande ingresso in campo di Felix, ma in 30 minuti di gioco l'arbitro estrae due gialli ai suoi danni. Il secondo… - zazoomblog : Gol annullato al Milan allo scadere: il motivo della decisione - #annullato #Milan #scadere: #motivo - Salvato95551627 : RT @areanapoliit: #Milan, gol annullato per fuorigioco. Marelli sbotta: 'Non era punibile' - fornara_stefano : Questo è il classico esempio di come il Var può modificare il senso stesso della partita.. mai e poi mai si sarebbe… -