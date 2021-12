Giuntoli sicuro | “A gennaio prenderemo un nuovo difensore”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 19 dicembre 2021) In settimana c’è stato l’addio di Manolas, tornato in Grecia all’Olymipiakos, per una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro. Non si è fatto attendere sull’accaduto, Cristiano, direttore sportivo del Napoli, che si è espresso così: “Il ragazzo ha avuto tanti problemi negli ultimi due mesi, l’abbiamo recuperato giusto per la gara di Leicester. Poi ha avuto un riacutizzarsi dell’infortunio, bisognava comunque aspettareper rivederlo in campo. Dopodiché lui è andato, ha trovato l’accordo e anche noi l’abbiamo trovato. Ma comunque non avrebbe più giocato con noi“. Manolas,Napoli,Subito dopo il pensiero è andato sul suo sostituto: “Manca un centrale difensivo destro, proveremo a cogliere qualche occasione ghiotta dal punto di vista tecnico ed economico. Poi vedremo cosa succederà”.