Giovane operaia muore investita da un pullman a Melfi uscendo dal lavoro

Un incidente che fa riflettere quello avvenuto ieri mattina all'alba nell'area industriale di San Nicola di Melfi, in provincia di Potenza, in cui ha perso la vita Rossella Mastromartino, operaia di 36 anni investita da un pullman mentre usciva dalla fabbrica dopo il turno di notte. Un incidente avvenuto in una strada senza illuminazione, un rischio per tutti i lavoratori della zona, più volte denunciato dai sindacati. La donna, un'operaia della LNM operante per l'azienda Proma, stava attraversando il viale sulle strisce pedonali. Il conducente del bus non è riuscito ad evitare l'impatto. Dopo il ricovero al San Carlo di Potenza in gravi condizioni e un delicato intervento chirurgico è morta nel tardo pomeriggio.

