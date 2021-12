Gigante in Alta Badia: Faivre in testa dopo la prima manche. De Aliprandini 5° (Di domenica 19 dicembre 2021) Mathieu Faivre è in testa dopo la prima manche del Gigante in Alta Badia: il francese ha due centesimi di vantaggio sullo svizzero Odermatt, 19 sull'austriaco Feller, 30 sull'americano Radamus e 53 ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 dicembre 2021) Mathieuè inladelin: il francese ha due centesimi di vantaggio sullo svizzero Odermatt, 19 sull'austriaco Feller, 30 sull'americano Radamus e 53 ...

Advertising

zazoomblog : Sci Alpino Faivre comanda prima manche gigante Cdm in Alta Badia - #Alpino #Faivre #comanda #prima - ilcirotano : Gigante in Alta Badia: Faivre in testa dopo la prima manche. De Aliprandini 5° - - zazoomblog : Sci alpino gigante maschile Alta Badia 2021: De Aliprandini e Della Vita accedono alla seconda manche - #alpino… - sportface2016 : #Sci alpino, gigante maschile #AltaBadia: #DeAliprandini e #DellaVite accedono alla seconda manche - RaiDue : ?? Coppa del Mondo: Slalom Gigante Maschile, 2a manche ? Prosegue lo spettacolo in Alta Badia, dopo la prima manche… -