GF Vip 6 | Signorini incrollabile | gli ascolti lo premiano e lui gongola

Leggi su dilei

(Di domenica 19 dicembre 2021) Alfonsoe il GF Vip 6 si stanno confermando un appuntamento irrinunciabile per Mediaset, che ha scelto di puntare sul reality show dopo un inizio non propriamente roseo in termini di share. A gennaio del 2022, infatti, era stato previsto un cambio di palinsesto: il doppio appuntamento settimanale del GF Vip sarebbe stato spostato dal venerdì al giovedì, lasciando spazio alle fiction. Glituttavia hanno premiato, la cui felicità non è passata inosservata. GF Vip 6, confermato l’appuntamento al venerdì Si era tanto chiacchierato della possibilità di anticipare al giovedì il doppio appuntamento del GF Vip, ipotesi che Mediaset aveva accolto in modo positivo. Tuttavia, il reality condotto da Alfonsosta conquistando sempre di più la fiducia del pubblico, incuriosito dai nuovi ingressi ...