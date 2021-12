(Di domenica 19 dicembre 2021), ex protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto un preoccupante annuncio sui social ai suoi fan, a poche settimane dal parto., ex compagna di Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, è legata a Paolo Ciavarro da più di un anno. I due si sono trovati all’interno del game-show di Canale 5 e, da allora, hanno deciso di proseguire le loro vite insieme, nonostante la differenza di età che inizialmente sembrava essere un problema. Laè ora in dolce attesa di un bebè, attualmente è al settimo mese di gravidanza. Inoltre, è già mamma di Nina, avuta dalla precedente relazione col cantante che vedremo presto sul palco di Sanremo. Un periodo di gioia e serenità per la bella siciliana, fino alla notizia che ha scombussolato gli equilibri della sua famiglia allargata. ...

, che adesso è incinta, sta aspettando il risultato del tampone per capire se anche lei è ...Il 23 dicembredovrebbe ricevere la seconda dose di vaccino, e per questo ha aggiunto di ... Tra questi anche l'amica (ed ex concorrente come lei del GF) Adriana Volpe , che le ha scritto: "...Gf Vip 4, Clizia Incorvaia preoccupata per la figlia risultata positiva a Covid: “Sto vivendo delle ore molto difficili”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Clizia Incorvaia si è sfogata su Instagram e ha spiegato i motivi della sua preoccupazione per la figlia Nina e il bimbo che sta per nascere.