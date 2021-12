Gevi Napoli Basket-Dolomiti Energia Trentino 72-81

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Sconfitta per lache, dopo cinque vittorie consecutive, cede al PalaBarbuto contro laper 81 a 72 Sacripanti: “Pagato il primo quarto giocato male”. Sconfitta per lache, dopo cinque vittorie consecutive, cede al PalaBarbuto contro laper 81 a 72 , nella

. Si ferma la striscia vincente della. La squadra partenopea viene superata dalla Dolomiti Energia Trentino con il finale di 72 - 81 dopo cinque vittorie consecutive.subisce ben 30 punti nel primo quarto e la gara ...Sconfitta per laBasket che, dopo cinque vittorie consecutive, cede al PalaBarbuto contro la Dolomiti Energia Trentino per 81 a 72, nella gara valevole per la dodicesima giornata di campionato, ...I bianconeri espugnano per 81-72 il campo della “matricola terribile” con cinque giocatori in doppia cifra e 40’ di solidità sempre in vantaggio: decisivi Williams e Reynolds, oltre all’ottima difesa ...La Segafredo conquista la stracittadina contro la Fortitudo e si porta a -2 dall'Olimpia. La Dolomiti Energia si aggiudica lo scontro diretto con Napoli, ...