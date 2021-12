Germania, ministro Salute: "Vaccino obbligatorio per fermare Omicron" (Di domenica 19 dicembre 2021) Il neoministro della Salute all'Ard tedesco Karl Lauterbach rassicura: prima di Natale non ci sarà un lockdown. Ma i contagi Covid sembrano inarrestabili e la soluzione proposta da Lauterbach è molto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 dicembre 2021) Il neodellaall'Ard tedesco Karl Lauterbach rassicura: prima di Natale non ci sarà un lockdown. Ma i contagi Covid sembrano inarrestabili e la soluzione proposta da Lauterbach è molto ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Germania, ministro Salute: 'Vaccino obbligatorio per fermare Omicron' #germania - Agenzia_Ansa : In Germania 'servono vaccini obbligatori per fermare Omicron', ma secondo il ministro della Salute non ci sarà un l… - matildesjt : RT @Agenzia_Ansa: In Germania 'servono vaccini obbligatori per fermare Omicron', ma secondo il ministro della Salute non ci sarà un lockdow… - Cristin68904460 : RT @Agenzia_Ansa: In Germania 'servono vaccini obbligatori per fermare Omicron', ma secondo il ministro della Salute non ci sarà un lockdow… - kiara86769608 : RT @Agenzia_Ansa: In Germania 'servono vaccini obbligatori per fermare Omicron', ma secondo il ministro della Salute non ci sarà un lockdow… -