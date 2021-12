Germania, insulti razzisti in terza divisione: sospesa Duisburg-Osnabrueck (Di domenica 19 dicembre 2021) In Germania una partita di terza divisione tra Duisburg e Osnabrueck è stata sospesa a causa degli insulti razzisti che un tifoso ha rivolto ad un giocatore ospite. Il portavoce del Duisburg, Martin Haltermann, nel corso di un’intervista rilasciata a Magenta Tv, si è detto sconvolto: “L’Osnabrueck – e questo è più che comprensibile – non può più giocare, il ragazzo è sconvolto, tutta la squadra lo è, onestamente ci sentiamo così dopo questo incidente inconcepibile. Al momento, siamo tutti piuttosto senza parole”. L’Osnabrueck ha fatto sentire il proprio sostegno al calciatore su Twitter: “Incredibile. Aaron, siamo con te. Nazisti fuori”. La Federcalcio tedesca ha dichiarato in un comunicato che sono in ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Inuna partita ditraè stataa causa degliche un tifoso ha rivolto ad un giocatore ospite. Il portavoce del, Martin Haltermann, nel corso di un’intervista rilasciata a Magenta Tv, si è detto sconvolto: “L’– e questo è più che comprensibile – non può più giocare, il ragazzo è sconvolto, tutta la squadra lo è, onestamente ci sentiamo così dopo questo incidente inconcepibile. Al momento, siamo tutti piuttosto senza parole”. L’ha fatto sentire il proprio sostegno al calciatore su Twitter: “Incredibile. Aaron, siamo con te. Nazisti fuori”. La Federcalcio tedesca ha dichiarato in un comunicato che sono in ...

