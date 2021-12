Germania, il ministro della Salute: “Servono vaccini obbligatori per fermare Omicron”. La Danimarca va in semi-lockdown (Di domenica 19 dicembre 2021) In Germania non ci sarà un lockdown prima di Natale come in forme diverse succede in Olanda e in Austria. “Ma avremo una quinta ondata, perché abbiamo oltrepassato un numero critico di infezioni Omicron. Questa ondata non può più essere completamente fermata”, ma può essere combattuta “con i vaccini obbligatori. Questa è la mia ferma convinzione”. A dirlo è il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach, intervistato dalla tv Ard. Proprio ieri i ministri della Sanità dei laender tedeschi avevano chiesto regole più severe per i viaggiatori in entrata nel Paese. In particolare Berlino ha imposto restrizioni agli ingressi da Francia e Danimarca, dichiarate zone ad alto rischio Covid. Per Lauterbach l’obiettivo a questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Innon ci sarà unprima di Natale come in forme diverse succede in Olanda e in Austria. “Ma avremo una quinta ondata, perché abbiamo oltrepassato un numero critico di infezioni. Questa ondata non può più essere completamente fermata”, ma può essere combattuta “con i. Questa è la mia ferma convinzione”. A dirlo è iltedesco Karl Lauterbach, intervistato dalla tv Ard. Proprio ieri i ministriSanità dei laender tedeschi avevano chiesto regole più severe per i viaggiatori in entrata nel Paese. In particolare Berlino ha imposto restrizioni agli ingressi da Francia e, dichiarate zone ad alto rischio Covid. Per Lauterbach l’obiettivo a questo ...

