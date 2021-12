Genova si aggiudica la Regata delle Repubbliche Marinare, Amalfi secondo (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Il Galeone bianco di Genova vince la 65esima Regata Storica delle Repubbliche Marinare e si porta a casa il trofeo in oro e argento realizzato dalla Scuola Orafa Fiorentina. La vittoria è arrivata dopo un impegnativo testa a testa col galeone azzurro di Amalfi, città vincitrice dell’edizione 2018, che per la prima volta si era disputata sui 2.000 metri del campo di Regata della fascia di rispetto di Pra’. In seconda posizione il galeone azzurro di Amalfi, rispettivamente terzo e quarto classificato il galeone verde di Venezia e quello rosso di Pisa. “Sono stati due giorni intensi e carichi di grande soddisfazione quelli che abbiamo vissuto insieme ai sindaci e ai loro delegati per la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Galeone bianco divince la 65esimaStoricae si porta a casa il trofeo in oro e argento realizzato dalla Scuola Orafa Fiorentina. La vittoria è arrivata dopo un impegnativo testa a testa col galeone azzurro di, città vincitrice dell’edizione 2018, che per la prima volta si era disputata sui 2.000 metri del campo didella fascia di rispetto di Pra’. In seconda posizione il galeone azzurro di, rispettivamente terzo e quarto classificato il galeone verde di Venezia e quello rosso di Pisa. “Sono stati due giorni intensi e carichi di grande soddisfazione quelli che abbiamo vissuto insieme ai sindaci e ai loro delegati per la ...

