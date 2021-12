Genoa | intrighi di mercato per gennaio | priorità rinnovo Destro

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ildovrà rivoluzionare la squadra se vorrà arrivare alla salvezza. Tanti i nomi nella lista, ma laè ildiIlneldidarà vita ad una vera e propria rivoluzione. Tra cessioni e acquisti sono tanti i nomi nella lista della nuova proprietà. La, come riportato da Il Secolo XIX, è ildi, in scadenza nel giugno del 2022. C’era già un accordo, ma con il cambio di proprietà andrà ridiscusso il tutto. Sul fronteinvece, sempre viva la pista che porta a Younes del Napoli e in uscita dall’Eintraicht di Francoforte. Piace Miranchuk dell’Atalanta, ma la Dea spara alto con 16 milioni, più probabile invece ...

