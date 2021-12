Gb: ministra Esteri Truss nuova responsabile per la Brexit (Di domenica 19 dicembre 2021) La ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha assunto la responsabilità degli affari legati alla Brexit dopo le dimissioni presentate ieri da David Frost. Ne ha dato notizia Downing Street. 19 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) Ladeglibritannica Lizha assunto la responsabilità degli affari legati alladopo le dimissioni presentate ieri da David Frost. Ne ha dato notizia Downing Street. 19 ...

Covid, Di Maio: linea dura per tutela salute ed evitare lockdown "La linea dura del governo contro il virus serve, da una parte, a tutelare la salute dei cittadini, dall'altra a fare ripartire l'Italia evitando nuovi lockdown", lo scrive il ministro degli Esteri, L ...

