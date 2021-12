Gazzetta ufficiale | agguato al governo | Dovete vergognarvi | il clamoroso caso del testo modificato

(Di domenica 19 dicembre 2021) In questo, invece, la pagina dellaè stata modificata con una nota a margine e caricata sul sitodel ministero delle Infrastrutture. "Quello non ci considera, perché ...

Advertising

galeazzobignami : Contagi +36% rispetto a un anno fa. Bisognerà che qualcuno insegni al Covid a leggere la Gazzetta Ufficiale e i de… - Fidelio16852684 : - mocettast : RT @MarceVann: 'Visto che nessuno dei ministri si è vergognato a firmare una simile legge, noi ci vergogniamo di pubblicare l’Allegato'.… - mlpedo : RT @GiorgioCameran1: @Libero_official Non so chi è stato, ma sicuramente è un Grande!! Sputtanare il Governo sulla Gazzetta Ufficiale è u… - mlpedo : RT @Libero_official: Una 'manina' del ministero dei Trasporti modifica il #Pnrr sulla #GazzettaUfficiale e scrive: 'Il testo provoca ulcere… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta ufficiale

La nuova versione della prova di teoria è prevista dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021 (pubblicato nelladel 9 dicembre scorso)...Intanto ieri è diventato operativo, con la pubblicazione indel relativo decreto, il meccanismo che consente di revocare il Green pass qualora il possessore del certificato dovesse ...È destino di questa importante legge entrare in scena in momenti particolari dell’anno. Infatti il nuovo Testo Unico “per la fornitura di servizi di media audiovisivi” (la sigla sarebbe ora Tusma e no ...19.30 - Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, gara che sarà valida per la diciottesima giornata di Serie A.