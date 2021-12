(Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Una bella giornata per tutta Napoli dopo mesi di battaglie. Questo intervento doveva essere fatto un anno fa, purtroppo abbiamo dovuto combattere perché si facesse il”. Così, in una nota congiunta, i membri di, Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale, Luigi Carbone, consigliere comunale che con Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci, consiglieri della I Municipalità, Fiorella Zabatta, co portavoce nazionale, Agostino Galiero, co portavoce provinciale , il presidente del Consiglio federale regionale Rosario pugliese e il responsabile del gruppoalla prima municipalità Benedetta Sciannimanica hanno partecipato alla riapertura della. “Un anno fa eravamo qui a denunciare ...

Advertising

anteprima24 : ** #Galleria #Vittoria, Europa Verde: 'Modo giusto di amministrare' ** - mazila1955 : RT @SharonEChen: Galleria Vittoria Emanuele, Milan, Italy ???? - teleischia : NAPOLI. RIAPERTA DOPO 15 MESI LA GALLERIA VITTORIA - anteprima24 : ** Galleria Vittoria, #Amitrano (M5S): 'Riapertura evento importante' ** - LucaSorre02 : RT @GaeManfredi: Oggi riconsegniamo alla città la Galleria Vittoria. L’avevamo promesso, l’abbiamo fatto. Ora rimaniamo concentrati sui pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Galleria Vittoria

L'incubo è finito . Dopo più di un anno tornano a circolare auto, bus e moto ina Napoli. Questa mattina il taglio delle nastro e poi subito la polizia municipale all'opera per far defluire le prime auto. A 15 mesi dalla chiusura della, i partenopei ...Torna il lungomare liberato. Dopo 15 mesi e con la completa riapertura dellavia Partenope è ora di nuovo pedonalizzata. Sul lungomare niente più auto, motorini e pullman che da oggi dovranno imboccare via Arcoleo che ritorna a senso unico. Cittadini e ...GALLERIA FOTOGRAFICA - Secondo weekend di gare per il 15° Torneo Nazionale Calcio&Coriandoli che va in scena sul campo del Venaria. Nel girone F si sono affrontate Pianezza e Lenci Poirino, con la squ ...E' stata riaperta la Galleria Vittoria, chiusa da settembre 2020 a causa del distacco di una parete. Con la riapertura del tunnel è stato di nuovo chiuso al traffico il lungomare di Napoli, almeno per ...