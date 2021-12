(Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ladella, asse viario strategico per la mobilità, è unmoltoper Napoli. Dopo una stagione di promesse mancate, vuoti slogan e immobilismo politico ed amministrativo, è evidente l’accelerazione impressa dalla giunta Manfredi su questo intervento. La grande sfida per la città, ora, sarà elaborare una strategia metropolitana che includa un forte potenziamento del trasporto pubblico e un grande investimento sulla mobilità intelligente e sostenibile. Obiettivo: rendere Napoli una città all’avanguardia”. Lo afferma il deputato M5s, Alessandro. “I fondi stanziati dal governo, 1,3 miliardi, testimoniano la grande attenzione delle istituzioni nazionali alla città e al suo sviluppo: Napoli è una ...

Advertising

teleischia : NAPOLI. RIAPERTA DOPO 15 MESI LA GALLERIA VITTORIA - anteprima24 : ** Galleria Vittoria, #Amitrano (M5S): 'Riapertura evento importante' ** - LucaSorre02 : RT @GaeManfredi: Oggi riconsegniamo alla città la Galleria Vittoria. L’avevamo promesso, l’abbiamo fatto. Ora rimaniamo concentrati sui pro… - Claudia_01577 : RT @SharonEChen: Galleria Vittoria Emanuele, Milan, Italy ???? - bobscarvalho : RT @SharonEChen: Galleria Vittoria Emanuele, Milan, Italy ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Galleria Vittoria

L'incubo è finito . Dopo più di un anno tornano a circolare auto, bus e moto ina Napoli. Questa mattina il taglio delle nastro e poi subito la polizia municipale all'opera per far defluire le prime auto. A 15 mesi dalla chiusura della, i partenopei ...Torna il lungomare liberato. Dopo 15 mesi e con la completa riapertura dellavia Partenope è ora di nuovo pedonalizzata. Sul lungomare niente più auto, motorini e pullman che da oggi dovranno imboccare via Arcoleo che ritorna a senso unico. Cittadini e ...E' stata riaperta la Galleria Vittoria, chiusa da settembre 2020 a causa del distacco di una parete. Con la riapertura del tunnel è stato di nuovo chiuso al traffico il lungomare di Napoli, almeno per ...E’ stata riaperta questa mattina al traffico veicolare a Napoli, dopo 15 mesi di chiusura, la Galleria Vittoria. Stamane alle ore 9.30, il primo passaggio delle auto. “É stato ripristinato l’impianto ...