Galan/Lebron e Sanchez/Josemaria: i nuovi maestri del World Padel Tour (Di domenica 19 dicembre 2021) La loro leadership è stata a lungo in discussione, sia in termini di ranking sia nella percezione da parte del pubblico e degli avversari, ma alla fine anche stavolta Ale Galan e Juan Lebron si sono ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) La loro leadership è stata a lungo in discussione, sia in termini di ranking sia nella percezione da parte del pubblico e degli avversari, ma alla fine anche stavolta Alee Juansi sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Galan Lebron Galan/Lebron e Sanchez/Josemaria: i nuovi maestri del World Padel Tour ... e col senno di poi malediranno a lungo la sconfitta in finale in Messico (con una vittoria avrebbero conquistato la vetta), Galan e Lebron sono giunti al match decisivo senza grandi difficoltà e ...

Galan/Lebron o Navarro/Di Nenno? Si decide tutto a Madrid Lo scenario è da brividi: visto che Galan/Lebron e Navarro/Di Nenno si trovano ai due lati opposti del tabellone, c'è la concreta possibilità che le due coppie arrivino a giocarsi il numero uno " sia ...

Galan/Lebron e Sanchez/Josemaria: i nuovi maestri del World Padel Tour Tiscali.it Fabian si complimenta con i vincitori del Master Finals di padel: "Ve lo meritate" (FOTO) I vincitori di questo ambitissimo torneo sono stati Juan Lebron e Alejandro Galan, la coppia spagnola prima al mondo, e Fabian Ruiz ha voluto complimentarsi con loro. Il centrocampista del Napoli ha ...

Alejandro Galán y Juan Lebrón se coronan maestros del pádel Alejandro Galán y Juan Lebrón, pareja número uno del mundo, iban a terminar la temporada en lo más alto del pádel mundial, ganaran o no la final. En 1 hora y 19 minutos se hicieron con el trofeo de ...

