Freedom – Oltre il confine, puntata 19 dicembre 2021 (Di domenica 19 dicembre 2021) Primo appuntamento per Roberto Giacobbo e la terza edizione di Freedom-Oltre il confine: il programma di divulgazione confermato su Italia 1, per nuove otto puntate alla ricerca di misteri e con reportage dedicati a Storia, scienza e tecnologia. Freedom, prima puntata Nella prima puntata, il team di Freedom è andato a Las Vegas, negli Stati Uniti, per indagare su uno degli enigmi più intriganti del genere umano: è possibile leggere nel pensiero? C'è chi la chiama percezione extrasensoriale, chi telepatia e chi sesto senso… È quindi ipotizzabile che le menti siano collegate l'una all'altra? È possibile comunicare senza usare parole? Molti hanno cercato di studiare questi fenomeni, anche con esperimenti scientifici. Importanti istituzioni accademiche, come la Princeton ...

