Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 19 dicembre 2021 (Di domenica 19 dicembre 2021) Freedom Oltre IL Confine anticipazioni. Martedì 19 dicembre 2021 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Nuova edizione di Freedom – Oltre il Confine, al via domenica 19 dicembre, in prima serata, su Italia 1, per 13 appuntamenti. Il programma di Roberto Giacobbo tornerà a raccontare luoghi interessanti e misconosciuti, con reportage inediti di grande impatto visivo. La stagione 2021-22 di Freedom, inOltre, si presenta con nuova grafica e una nuova impaginazione, un’immagine sempre più curata, grazie a telecamere di ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 19 dicembre 2021)IL. Martedì 19torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi edel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Nuova edizione diil, al via domenica 19, in prima serata, su Italia 1, per 13 appuntamenti. Il programma di Roberto Giacobbo tornerà a raccontare luoghi interessanti e misconosciuti, con reportage inediti di grande impatto visivo. La stagione-22 di, in, si presenta con nuova grafica e una nuova impaginazione, un’immagine sempre più curata, grazie a telecamere di ...

Advertising

AnnaMancini81 : Freedom Oltre il confine 2021-2022: quando inizia, puntate, anticipazioni - TvCircle1 : Al via la nuova edizione di «#Freedom - Oltre il confine», in 13 appuntamenti targati #Italia1 - zazoomblog : Torna questa sera su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo… - SMSNEWSOFFICIAL : Nuova edizione di «Freedom – Oltre il confine», al via domenica 19 dicembre, in prima serata, su Italia 1 - Laprimapagina : Torna questa sera su Italia 1 #Freedom – Oltre il Confine il programma di divulgazione condotto da #RobertoGiacobbo… -