Frecciarossa Milano-Parigi: Trenitalia sfida il francese Tgv (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic – Alta velocità ferroviaria, nella storia europea, ha sempre fatto rima con Tgv. Il Train à grand vitesse definisce gli standard almeno dagli anni 80. Un primato, quello transalpino, al quale adesso Trenitalia lancia la sfida con il primo Frecciarossa Milano-Parigi. Un ritorno, più che un esordio. Il concetto di treno ad alta velocità nasce infatti dalle nostre parti: è nel 1939, con l’Etr.200, che l’Italia lancia il primo convoglio al mondo ad oltre 200 km/h. Da allora non smettiamo di crescere, sviluppare, innovare. Ultimo arrivato in ordine di tempo il Frecciarossa 1000, gioiello di alta tecnologia frutto della collaborazione tra AnsaldoBreda (oggi Hitachi Rail) e Bombardier. L’esordio del Frecciarossa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic – Alta velocità ferroviaria, nella storia europea, ha sempre fatto rima con Tgv. Il Train à grand vitesse definisce gli standard almeno dagli anni 80. Un primato, quello transalpino, al quale adessolancia lacon il primo. Un ritorno, più che un esordio. Il concetto di treno ad alta velocità nasce infatti dalle nostre parti: è nel 1939, con l’Etr.200, che l’Italia lancia il primo convoglio al mondo ad oltre 200 km/h. Da allora non smettiamo di crescere, sviluppare, innovare. Ultimo arrivato in ordine di tempo il1000, gioiello di alta tecnologia frutto della collaborazione tra AnsaldoBreda (oggi Hitachi Rail) e Bombardier. L’esordio del...

Advertising

fsitaliane : Da oggi il Frecciarossa sbarca in Francia sulla linea Parigi-Lione-Milano. Una tappa storica nell’evoluzione del me… - Agenzia_Ansa : Da Milano a Parigi in 7 ore con il nuovo Frecciarossa. Trenitalia parte alla conquista dell'Europa. L'Ad Corradi: '… - Tg3web : È arrivato a Parigi in perfetto orario il Frecciarossa partito da Milano Centrale alle 6:25. Poco più di 6 ore di v… - larampait : (VIDEO) Inaugurato il #Frecciarossa #Milano-#Lione-#Parigi: un #treno italiano soppianta il classico #TGV… - salvopellecchia : #18dicembre 2021 parte il primo Frecciarossa da Milano verso Parigi e il primo Frecciarossa da Parigi verso Milano.… -