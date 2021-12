Formazioni ufficiali Real Madrid-Cadice, Liga 2021/2022 (Di domenica 19 dicembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Real Madrid-Cadice, match valido per la diciottesima giornata Liga 2021/2022. Blancos in emergenza Covid-19 e con tante assenze ma comodamente al primo posto in classifica. La squadra di Ancelotti ospiterà un Cadice reduce dalla vittoria in Copa del Rey e dal pareggio in campionato contro il Granada. Appuntamento al Bernabeu alle ore 21 di questa sera. Queste le scelte dei due allenatori. Formazioni ufficiali Real Madrid: Courtois; Militao, Alaba, Hazard, Kroos, Benzema, Casemiro, Valverde, Vazquez, Vinicius, Mendy. Cadice: Ledesma; Akapo, Fali, Cala, Espino; Alejo, Jonsson, Alarcon, Fernandez; Negredo, Lozano. ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Ledi, match valido per la diciottesima giornata. Blancos in emergenza Covid-19 e con tante assenze ma comodamente al primo posto in classifica. La squadra di Ancelotti ospiterà unreduce dalla vittoria in Copa del Rey e dal pareggio in campionato contro il Granada. Appuntamento al Bernabeu alle ore 21 di questa sera. Queste le scelte dei due allenatori.: Courtois; Militao, Alaba, Hazard, Kroos, Benzema, Casemiro, Valverde, Vazquez, Vinicius, Mendy.: Ledesma; Akapo, Fali, Cala, Espino; Alejo, Jonsson, Alarcon, Fernandez; Negredo, Lozano. ...

