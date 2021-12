Focolaio Covid Premier, Sturridge lancia la hit per favorire il vaccino (Di domenica 19 dicembre 2021) Daniel Sturridge, ex attaccante di Liverpool e Chelsea, lancia la hit per la sensibilizzazione della campagna vaccinale contro il Covid Visti i tanti casi di Covid in Premier, la campagna di sensibilizzazione del vaccino è tornata a farsi sentire più forte che mai, anche grazie…a Daniel Sturridge. L’ex attaccante di Liverpool e Chelsea, ora in Australia, tramite i propri canali social, ha infatti lanciato una hit per convincere tutti a vaccinarsi. «Proteggi tua mamma, tuo papà e il tuo bambino» è solo uno dei versi cantati dall’attaccante inglese. Molti i vip rimasti colpiti da questo gesto e che, naturalmente, lo hanno condiviso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Daniel, ex attaccante di Liverpool e Chelsea,la hit per la sensibilizzazione della campagna vaccinale contro ilVisti i tanti casi diin, la campagna di sensibilizzazione delè tornata a farsi sentire più forte che mai, anche grazie…a Daniel. L’ex attaccante di Liverpool e Chelsea, ora in Australia, tramite i propri canali social, ha infattito una hit per convincere tutti a vaccinarsi. «Proteggi tua mamma, tuo papà e il tuo bambino» è solo uno dei versi cantati dall’attaccante inglese. Molti i vip rimasti colpiti da questo gesto e che, naturalmente, lo hanno condiviso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

