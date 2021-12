Firenze, usano spray al peperoncino per un furto: evacuano la discoteca (Di lunedì 20 dicembre 2021) Firenze, presso il locale “Otel” alcune persone hanno cominciato a tossire e a lacrimare, molte persone stavano trascorrendo la serata nel locale in via Generale dalla Chiesa. Sembra che qualcuno intorno alle 3.30 della notte abbia cominciato ad utilizzare dello spray al peperoncino nel bel mezzo della sala, tutti coloro che si trovavano al centro della pista sono stati subito soccorsi dal personale del 118. Firenze, tre uomini incappucciati usano lo spray al peperoncino per derubare i frequentatori (Foto dal web)Nessuno dei presenti ha riscontrato gravi ferite, infatti secondo alcune testimonianze sembra che l’azione di utilizzare lo spray al peperoncino sia stata pensata per eseguire un furto da 3 ... Leggi su ck12 (Di lunedì 20 dicembre 2021), presso il locale “Otel” alcune persone hanno cominciato a tossire e a lacrimare, molte persone stavano trascorrendo la serata nel locale in via Generale dalla Chiesa. Sembra che qualcuno intorno alle 3.30 della notte abbia cominciato ad utilizzare delloalnel bel mezzo della sala, tutti coloro che si trovavano al centro della pista sono stati subito soccorsi dal personale del 118., tre uomini incappucciatiloalper derubare i frequentatori (Foto dal web)Nessuno dei presenti ha riscontrato gravi ferite, infatti secondo alcune testimonianze sembra che l’azione di utilizzare loalsia stata pensata per eseguire unda 3 ...

Advertising

Mary_Cric : @Scazzaturo @GandalfGrigioOf @noemi_butac @Matteo721548991 @Giulio_Firenze @BullshitsHunter @DocWalls @Riccard610… - impazientezero1 : @BoomandBustit ma anche O'Munaciello... cioè.. prendi uno, gli fai un taglio ridicolo che manco i frati usano più,… - MaxArgument : @giubileif L'inganno è tutto suo! La produzione nasce nel 2015! Oggi viene aumentata per soddisfare le richieste. P… - gian_d_gian : RT @ricky_pru: @gian_d_gian @Alburen @mirkoangellotti @Giulio_Firenze Se non ricordo male considerano un'altitudine media chiamata datum e… - ricky_pru : @gian_d_gian @Alburen @mirkoangellotti @Giulio_Firenze Se non ricordo male considerano un'altitudine media chiamata… -