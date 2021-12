Fiorentina vs Sassuolo 2-2 | la Viola evita il ko

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Fiorentina 0-2* Sassuolo *(Frattesi 37’) #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA - Result: Fiorentina 2-2 Sassuolo #SSFootball - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - abonstweet : Va bene le assenze, ma al momento è una partita piuttosto bruttina e deludente, con tanti errori e poca lucidità ne… - suara_bergema : Fiorentina Diimbangi Sassuolo, Spezia Gagal Menang -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Sassuolo

Il tabellino di Milan - Napoli 0 - 1 LIVE vedi anche Serie A: pari in, Spezia - Empoli e Samp - Venezia Gol: 5' Elmas (N) MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Florenzi, Tomori, ...La diciottesima giornata si è aperta alle 12.30 con il pareggio traper 2 - 2 . Alle 15 Spezia - Empoli è finita 1 - 1 . Le due le gare delle 18 si sono concluse con il pari tra ...Il 2-2 contro la Fiorentina ha lasciato l’amaro in bocca al Sassuolo, che a un certo punto del match si era trovato in vantaggio per 2-0. Le reti di Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, tuttavia, ...premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live di Tuttonapoli. 20.45 - PARTITI! Inizia il match. 20.40 - Tutto pronto a San Siro. Milan e Napoli fanno il loro ingr ...