Fiorentina, Vlahovic da record: eguagliato Cristiano Ronaldo (Di domenica 19 dicembre 2021) Fiorentina, l’attaccante serbo Dusan Vlahovic ha trovato la via del gol anche con il Sassuolo, eguagliando così Cristiano Ronaldo Dusan Vlahovic non si ferma più e continua a segnare: l’attaccante serbo ha trovato la via del gol nel lunch match contro il Sassuolo. Con la rete realizzata, il giovane classe 2000 ha raggiunto quota 33 gol in Serie A nel 2021. eguagliato il primato di Cristiano Ronaldo: nessuno ha fatto meglio negli ultimi 60 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021), l’attaccante serbo Dusanha trovato la via del gol anche con il Sassuolo, eguagliando cosìDusannon si ferma più e continua a segnare: l’attaccante serbo ha trovato la via del gol nel lunch match contro il Sassuolo. Con la rete realizzata, il giovane classe 2000 ha raggiunto quota 33 gol in Serie A nel 2021.il primato di: nessuno ha fatto meglio negli ultimi 60 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OptaPaolo : 6 - Dusan Vlahovic è andato in gol in sei presenze consecutive in campionato, solo un giocatore della Fiorentina ha… - Fprime86 : RT @CorSport: #Vlahovic furioso, la frase urlata a #Italiano dopo il cambio ?? - Fprime86 : RT @sportmediaset: Alta tensione #Vlahovic-Italiano: Dusan protesta dopo la sostituzione nel finale. #SportMediaset - Fprime86 : RT @cmdotcom: Bel gioco e coraggio, #FiorentinaSassuolo spot contro i risultatisti. #Vlahovic travolgente, poi litiga con #Italiano https:/… - deportes_sobre : ??FÚTBOL?? Serie A J.18: Fiorentina 2 (D.Vlahovic,L.Torreira) Sassuolo 2 (G.Scamacca,D.Frattesi) Spezia 0 Empoli 0 -