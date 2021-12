Fiorentina-Sassuolo, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 19 dicembre 2021) Il lunch match della diciottesima giornata di Serie A mette di fronte la Fiorentina e il Sassuolo. Sfida tra due formazioni che fanno del gioco offensivo la propria caratteristica principale, in una partita in cui sicuramente entrambe le squadre spingeranno al massimo per portare a casa l’intera posta in palio. Non è nelle corde della squadra di Italiano, infatti, speculare sul risultato e soprattutto in casa la squadra viola ha fatto vedere le miglior cose in questa stagione. I gigliati occupano la settima posizione in classifica, con 30 punti in classifica, ma una vittoria consentirebbe loro di issarsi fino al quinto posto in solitaria, scavalcando in un sol colpo Juventus e Roma, vittoriose negli anticipi del sabato. Gli ospiti proveranno a dare maggiore continuità al loro campionato, che al momento recita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Il lunch match della diciottesima giornata diA mette di fronte lae il. Sfida tra dueche fanno del gioco offensivo la propria caratteristica principale, in una partita in cui sicuramente entrambe le squadre spingeranno al massimo per portare a casa l’intera posta in palio. Non è nelle corde della squadra di Italiano, infatti, speculare sul risultato e soprattutto in casa la squadra viola ha fatto vedere le miglior cose in questa stagione. I gigliati occupano la settima posizione in classifica, con 30 punti in classifica, ma una vittoria consentirebbe loro di issarsi fino al quinto posto in solitaria, scavalcando in un sol colpo Juventus e Roma, vittoriose negli anticipi del sabato. Gli ospiti proveranno a dare maggiore continuità al loro campionato, che al momento recita ...

