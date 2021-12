Fiorentina-Sassuolo | le formazioni ufficiali | la scelta su Callejon e Maleh | Traorè titolare

Leggi su rompipallone

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ladi Italiano e ildi Dionisi vanno a 100 all’ora: entrambe le squadre sono in ottima forma e al Franchi proveranno in tutti i modi a portare a casa i tre punti. I padroni di casa tenteranno di superare la Juventus e di guadagnarsi il sesto posto; i neroverdi, invece, proveranno a ottenere l’undicesimo posto in classifica in attesa di Torino-Verona. Per il match delle 12.30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, ecco le sceltedei due tecnici.: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira,, Vlahovic, Gonzalez.: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori,; Scamacca. Ludovica Mauro