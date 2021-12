Fiorentina-Sassuolo | Italiano | “Convinti del nostro lavoro | Vlahovic mi offrirà una cena”

Leggi su sportface

(Di domenica 19 dicembre 2021) “Siamo tuttidel, questo lo dimostra anche il fatto che abbiamo ripreso due gol a una squadra come il. Penso che se non fossimo rimasti in inferiorità numerica avremmo potuto anche vincere. Però la reazione è stata straordinaria”. A Dazn ha parlato così il tecnico della, Vincenzo, dopo il pareggio per 2-2 contro il. “Firenze merita una squadra con questo atteggiamento e noi faremo di tutto per continuare così“, ha aggiunto. Sulla sostituzione diha spiegato: “Dovevamo impedire aldi farci male, abbiamo chiarito e ora mi pagherà una”. SportFace.