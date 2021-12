Fiorentina-Sassuolo 2-2 | gol e spettacolo al Franchi | Italiano riprende Dionisi

(Di domenica 19 dicembre 2021) Tutt’altro che soporifero il match di pranzo di questa diciottesima giornata del massimo campionato di calcio. Una partita vibrante, giocata benissimo da entrambe le squadre che si sono scontrate sul manto erboso dell’Artemiodi Firenze. Il bel gioco, d’altronde, è il marchio di fabbrica di Vincenzoe Alessio, due tecnici arrivati in Serie A dopo aver portato Spezia (lo scorso anno) ed Empoli (quest’anno) nell’Olimpo del football nostrano. Le visioni tattiche della coppia di allenatori, non a caso, hanno dato vita ad una sfida frizzante, scoppiettante e ricca di emozioni. E di gol. È un pareggio tutto sommato giusto: i viola agganciano Roma e Juventus a quota 31 punti, mentre i neroverdi muovono la propria classifica toccando quota 24 e raggiungendo il Bologna. Ecco cosa è successo in ...

SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Fiorentina 0-2* Sassuolo *(Frattesi 37’) #SSFootball - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Sassuolo 2-2, rete di Torreira L. (FIO) - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - RaiSport : ? #SerieA La #Fiorentina rimonta il #Sassuolo Ospiti avanti 2-0 nel primo tempo con #Scamacca e #Frattesi,… - siparladisports : Calcio, gol e spettacolo tra #Sassuolo e #Fiorentina in un #lunchmatch da paura. Che bei allenatori #italiano e… -

Dusan Vlahovic è una furia. L'attaccante serbo, , è stato sostituito da Italiano all'88' nella sfida contro ilsul risultato di 2 - 2. Il tecnico dellalo ha richiamato in panchina per far entrare Igor e difendere il risultato considerando l'inferiorità numerica della squadra dopo il doppio ...E' la partita dei rimpianti quella che ha vistodividersi la posta in palio al termine di un 2 - 2 spettacolare coronamento di una sfida divertente, mai banale e dal finale incerto fino alla fine. Forse è la squadra di Alessio ...(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - Dusan Vlahovic è rimasto stupito quando Vincenzo Italiano, all'88' di Fiorentina-Sassuolo col risultato sul 2-2, lo ha chiamato in panchina per sostituirlo con Igor.L’anticipo di oggi è terminato in parità al Franchi con i padroni di casa in inferiorità numerica per quasi mezzora LA GARA. Finisce 2-2 la sfida tra Fiorentina e Sassuolo giocata alle 12.30. A passar ...