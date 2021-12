Fiorentina | Italiano | «Felice della reazione In undici l’avremmo anche vinta»

(Di domenica 19 dicembre 2021) Vincenzo, allenatore, ha parlato dopo il pareggio nel match casalingo con il Sassuolo: le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Vincenzoha parlato dopo-Sassuolo. PARTITA – «C’è grande unità d’intenti e lo abbiamo dimostrato nel riprendere due gol contro una squadra come il Sassuolo. Sono, inavremmo potutovincerla. Lo stadio si è acceso e mi dispiace non aver vinto». TIFOSI – «La rispostacittà è stata davvero bella. I tifosi stanno riconoscendo l’impegno e noi cerchiamo di ripagarli col gioco, dobbiamo alimentare ancora di più questo entusiasmo». INVERSIONE ESTERNI – «È una scelta che ha pagato. Saponara ...

Lo ha detto il tecnico viola Vincenzo commentando la sfida allo stadio 'Franchi' fra e Sassuolo. "Senza l'espulsione di Biraghi potevamo ancora affondare, stavo già preparando la ...