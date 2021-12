Fiorentina, Gonzalez: «Sarebbe bello tornare in Europa. Avanti così» (Di domenica 19 dicembre 2021) Nico Gonzalez, esterno della Fiorentina, ha parlato nel pre partita della gara contro il Sassuolo: ecco le sue dichiarazioni Nico Gonzalez, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato prima di Fiorentina-Sassuolo. DICHIARAZIONI – «Nessun problema la difesa, sappiamo di avere compagni forti. Dovessimo perdere il pallone dAvanti siamo tranquilli. Europa? Sarebbe bello poter tornare a competere anche lì, dobbiamo continuare su questa strada». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Nico, esterno della, ha parlato nel pre partita della gara contro il Sassuolo: ecco le sue dichiarazioni Nico, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato prima di-Sassuolo. DICHIARAZIONI – «Nessun problema la difesa, sappiamo di avere compagni forti. Dovessimo perdere il pallone dsiamo tranquilli.potera competere anche lì, dobbiamo continuare su questa strada». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Nico Gonzalez: 'Squadra composta da ottimi giocatori, sarebbe bello arrivare in Europa' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Nico Gonzalez: 'Squadra composta da ottimi giocatori, sarebbe bello arrivare in Europa' - Fiorentinanews : #Gonzalez: 'Stiamo lavorando bene, sarebbe bello finire il campionato in zona Europa' #Fiorentina - CalcioNews24 : #FiorentinaSassuolo, parla Gonzalez nel pre partita ??? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Nico Gonzalez: 'Squadra composta da ottimi giocatori, sarebbe bello arrivare in Europa' -