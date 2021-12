FIFA 22 Winter Wildcards – Jolly Invernali: tutto quello che devi sapere! (Di domenica 19 dicembre 2021) Tramite la consueta schermata di avvio di FUT EA Sports ha annunciato la partenza, da venerdì 17 dicembre, di un nuovo evento, che di fatto va a prendere il posto dei Freeze, che lo scorso anno a loro volta avevano sostituito il tradizionale FUTMAS a tema natalizio: questa nuova promo è stata denominata Winter Wildcards, Jolly Invernali nella versione italiana! Vediamo insieme di che si tratta! È il periodo più bello dell’anno: ti presentiamo i Jolly Invernali di FIFA 22 Ultimate Team! Dai bonus soprannaturali ai potenziamenti mutaforma, per citarne alcuni, gli oggetti giocatore Jolly invernale riceveranno una serie di aggiornamenti permanenti ispirati a quelli del passato, presente e futuro di FUT. Winter ... Leggi su imiglioridififa (Di domenica 19 dicembre 2021) Tramite la consueta schermata di avvio di FUT EA Sports ha annunciato la partenza, da venerdì 17 dicembre, di un nuovo evento, che di fatto va a prendere il posto dei Freeze, che lo scorso anno a loro volta avevano sostituito il tradizionale FUTMAS a tema natalizio: questa nuova promo è stata denominatanella versione italiana! Vediamo insieme di che si tratta! È il periodo più bello dell’anno: ti presentiamo idi22 Ultimate Team! Dai bonus soprannaturali ai potenziamenti mutaforma, per citarne alcuni, gli oggetti giocatoreinvernale riceveranno una serie di aggiornamenti permanenti ispirati a quelli del passato, presente e futuro di FUT....

