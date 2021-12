Festival internazionale di Musica Sacra | lunedì 20 dicembre a Pordenone

Leggi su udine20

(Di domenica 19 dicembre 2021) L’intenso cartellone deldi, al traguardo della sua 30^ edizione, giunge a conclusione20, al Teatro Verdi di, nel segno della più significativa celebrazione culturale del 2021 che sta per concludersi, il 700° anniversario dalla morte del Sommo poeta. “Dante in”, Premio Persefone 2020, titola l’allestimento tratto da La Divina Commedia Operal – da oltre dieci anni nei maggiori teatri italiani – sulle musiche originali del compositore Marco Frisina e per la regia di Andrea Ortis. A, con duplice replica alle 10 per le Scuole e alle 20.45 per il pubblico, andrà in scena dunque l’evento spettacolare dedicato al viaggio del Sommo Poeta ...