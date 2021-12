Fermana-Virtus Entella, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 19 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Fermana-Virtus Entella, sfida in programma oggi alle 17.30, valevole per la 19° giornata di campionato nel girone B di Serie C. Quarta in classifica con 29 punti e reduce dalla sconfitta interna di lunedì sera contro la Reggiana di Aimo Diana, la Virtus Entella di Gennaro Volpe va a fare visita, in occasione della 19° giornata di campionato nel girone B di Serie C (l’ultima del girone d’andata), nella cornice dello Stadio Bruno Recchioni di Fermo, alla Fermana di Giancarlo Riolfo che, in piena zona playout con 19 punti, giunge al match coi liguri dal pareggio esterno per 0-0 della settimana scorsa contro l’Olbia di Massimiliano Canzi. I favori del pronostico, neanche a dirlo, sorridono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 17.30, valevole per la 19° giornata di campionato nel girone B diC. Quarta in classifica con 29 punti e reduce dalla sconfitta interna di lunedì sera contro la Reggiana di Aimo Diana, ladi Gennaro Volpe va a fare visita, in occasione della 19° giornata di campionato nel girone B diC (l’ultima del girone d’andata), nella cornice dello Stadio Bruno Recchioni di Fermo, alladi Giancarlo Riolfo che, in piena zona playout con 19 punti, giunge al match coi liguri dal pareggio esterno per 0-0 della settimana scorsa contro l’Olbia di Massimiliano Canzi. I favori del, neanche a dirlo, sorridono ...

Advertising

GazzettinoL : Serie C Gir B Grosseto-Olbia Viterbese-Carrarese Ancona Matelica-VisPesaro Cesena-Siena Fermana-Virtus Entella Gub… - FermanaFC : Designato l'arbitro per Fermana - Virtus Entella di domenica - CFNFMCalcio : RT @FermanaFC: Fermana - Virtus Entella, ufficialmente aperta la prevendita per il match di domenica 19 dicembre - CFNFMCalcio : RT @FermanaFC: (Ri)Coloriamo il Recchioni: la Fermana rilancia! Under 18 gratis al Recchioni anche contro la Virtus Entella - GazzettinoL : Serie C Gir B 0-0 Olbia-Fermana 1-1 Carrarese-Cesena 2-0 Pescara-Pistoiese 0-0 Lucchese-Grosseto 3-2 Modena-G… -