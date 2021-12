Fedez ad Amici il 19 dicembre con Amoroso, Briga e altri: ospiti e anticipazioni (Di domenica 19 dicembre 2021) Fedez ad Amici il 19 dicembre con Amoroso, Briga e tanti altri ospiti per l’ultimo appuntamento del 2021 con il talent show di Maria De Filippi. In studio diversi ex concorrenti del programma, incluso il rapper Briga che proprio ieri è convolato a nozze con Arianna Montefiori. I due sono ufficialmente marito e moglie e hanno festeggiato il lieto evento a Roma con tanti Amici. Ad Amici canterà Lunga Vita. Fedez ad Amici il 19 dicembre sarà, invece, protagonista di più momenti differenti. Il rapper in studio giudica la gara delle cover e stila la classifica di gradimento dei cantanti. Presenta anche un medley di 2 brani tratti dall’ultimo album, Disumano, ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 dicembre 2021)adil 19cone tantiper l’ultimo appuntamento del 2021 con il talent show di Maria De Filippi. In studio diversi ex concorrenti del programma, incluso il rapperche proprio ieri è convolato a nozze con Arianna Montefiori. I due sono ufficialmente marito e moglie e hanno festeggiato il lieto evento a Roma con tanti. Adcanterà Lunga Vita.adil 19sarà, invece, protagonista di più momenti differenti. Il rapper in studio giudica la gara delle cover e stila la classifica di gradimento dei cantanti. Presenta anche un medley di 2 brani tratti dall’ultimo album, Disumano, ...

