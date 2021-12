Federica Panicucci e Marco Bacini | si avvicina il grande giorno | “Vorrei fosse così”

(Di domenica 19 dicembre 2021) Chi non sogna un matrimonio da favola, circondato da amici e famiglia in un luogo speciale con la persona che si ama. I fiori d’arancio sono arrivati anche per loro. … L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

DursoAVita1 : @fede_panicucci Federica mi raccomando - DarioFabi1 : @fede_panicucci Stai bene Federica? - Riccardobonny1 : @fede_panicucci Si Federica - zazoomblog : Il tubino nero di Federica Panicucci è l’abito perfetto per ogni occasione - #tubino #Federica #Panicucci #l’abito - infoitcultura : Il tubino nero di Federica Panicucci è l’abito perfetto per ogni occasione -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

Come loro ancheha usato i social per comunicare con i fan, e ha scritto: 'La scossa è stata davvero forte. Che paura' . Francesco Facchinetti invece attraverso i suoi canali ...e le nozze con Marco Bacini: 'Vorrei un matrimonio tradizionalista' È un periodo d'oro questo pernon solo dal punto di vista professionale, sarà infatti alla ...Nuovo appuntamento con la rubrica del Secolo XIX che ogni settimana raccoglie le immagini pubblicate online dalle celebrità ...Una forte scossa di terremoto ha fatto tremare l'area compresa da Bergamo a Milano: anche alcuni vip, come i Ferragnez, sono scesi in strada.