Falciato da un' auto | Maurizio muore a 58 anni | anima e pilastro della Protezione civile

(Di domenica 19 dicembre 2021) Grande cordoglio per la morte di sabato 18 dicembre, in via Valli. Baccaglini, 58, lavorava come tipografo a Fratta e viveva con la famiglia a (Rovigo). Secondo una prima ricostruzione, il 58enne,...

... il 58enne, intorno alle 17.30, stava percorrendo la zona a piedi, quando per ragioni ancora da accertare, all'altezza dell'azienda agricola Marchetti, è stato investito da un'guidata da un ...E' statoda un'e adesso è in gravissime condizione ricoverato all'ospedale di Careggi. Stiamo parlando di un uomo di 56 anni che è stato investito lungo la strada provinciale Setteponti , in ...Grande cordoglio per la morte di Maurizio Baccaglini, investito da un'auto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 18 dicembre, in via Valli. Baccaglini, 58 anni, lavorava ...LENDINARA - Falciato da un'auto, è sopravvissuto solo per alcuni tragici minuti un uomo che è morto in un incidente mentre era a piedi. Stava infatti percorrendo via Valli, la strada a metà tra Lendin ...