Fa una passeggiata nei prati e trova un'ordigno bellico inesploso: scatta l'allarme (FOTO) (Di domenica 19 dicembre 2021) Paura questa mattina a Sermoneta, dove un uomo che stava passeggiando ha trovato un ordigno bellico probabilmente risalente alla II Guerra Mondiale. L'uomo ha immediatamente allertato le forze dell'ordine e sul posto sono giunti i militari del Comando Stazione Carabinieri di Sermoneta alle dipendenze del Reparto Territoriale di Aprilia. I carabinieri hanno localizzato il presunto ordigno bellico, ancora inesploso, e attivato il protocollo di sicurezza. L'area interessata è stata posta in totale sicurezza e di quanto accaduto è stata notiziata la Prefettura di Latina. Nel contempo è stato attivato il Comando Polizia Locale di Sermoneta per la vigilanza dell'area, fino ad intervenuta bonifica, nonché il 21° reggimento Genio Guastatori di Caserta per l'intervento di bonifica. su Il Corriere della Città.

