F1, Chris Horner attacca la Mercedes: “Il loro avvocato intimidiva i commissari ad Abu Dhabi” (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo il controverso finale del GP di Abu Dhabi che ha deciso il Mondiale di F1 2021, Chris Horner ed Adrian Newey si sono presentati dai commissari dopo il reclamo esposto dalla Mercedes in seguito alle modalità del sorpasso di Max Verstappen ai danni di Lewis Hamilton. Davanti alla commissione il team tedesco si è presentato accompagnato da un team di avvocati di fiducia, dello studio QC Harris, che aveva già precedentemente difeso la scuderia in occasione dei test segreti sulle gomme Pirelli del 2013, suscitando qualche polemica da parte del principal Red Bull. “I commissari non sono dei legali professionisti e di sicuro trovarsi di fronte un rappresentante di uno studio legale di quella portata può essere abbastanza intimidatorio – ha dichiarato Christian ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo il controverso finale del GP di Abuche ha deciso il Mondiale di F1 2021,ed Adrian Newey si sono presentati daidopo il reclamo esposto dallain seguito alle modalità del sorpasso di Max Verstappen ai danni di Lewis Hamilton. Davanti alla commissione il team tedesco si è presentato accompagnato da un team di avvocati di fiducia, dello studio QC Harris, che aveva già precedentemente difeso la scuderia in occasione dei test segreti sulle gomme Pirelli del 2013, suscitando qualche polemica da parte del principal Red Bull. “Inon sono dei legali professionisti e di sicuro trovarsi di fronte un rappresentante di uno studio legale di quella portata può essere abbastanza intimidatorio – ha dichiaratotian ...

