Energie rinnovabili ma non pulite: è questa l’Italia che vogliamo? (Di domenica 19 dicembre 2021) Art. 9 Costituzione: “La Repubblica… tutela il paesaggio”. Siamo universalmente conosciuti come uno dei paesi più belli al mondo come varietà di paesaggio, oltre che come patrimonio artistico e culturale. E lo avevano compreso i nostri padri costituenti, inserendo la frase di cui prima nella Carta. Del resto fanno fede i siti Unesco, visto che siamo la nazione che ne possiede di più. Ma buona parte di questo paesaggio possiamo scordarcelo con la cosiddetta “transizione energetica”. Posto infatti che non si può rinunciare allo sviluppo, alla rincorsa del segno più dopo l’acronimo PIL, occorre tappezzare la penisola di pale eoliche e pannelli solari rigorosamente a terra e disseccare i corsi d’acqua. Ne sono testimonianza le voci dei soliti rompiballe di ambientalisti. Del sud come del nord. Al sud, in particolare in Puglia, Italia Nostra e Lipu denunciano l’abnorme consumo di suolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Art. 9 Costituzione: “La Repubblica… tutela il paesaggio”. Siamo universalmente conosciuti come uno dei paesi più belli al mondo come varietà di paesaggio, oltre che come patrimonio artistico e culturale. E lo avevano compreso i nostri padri costituenti, inserendo la frase di cui prima nella Carta. Del resto fanno fede i siti Unesco, visto che siamo la nazione che ne possiede di più. Ma buona parte di questo paesaggio possiamo scordarcelo con la cosiddetta “transizione energetica”. Posto infatti che non si può rinunciare allo sviluppo, alla rincorsa del segno più dopo l’acronimo PIL, occorre tappezzare la penisola di pale eoliche e pannelli solari rigorosamente a terra e disseccare i corsi d’acqua. Ne sono testimonianza le voci dei soliti rompiballe di ambientalisti. Del sud come del nord. Al sud, in particolare in Puglia, Italia Nostra e Lipu denunciano l’abnorme consumo di suolo ...

